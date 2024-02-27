Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья переизбран на новый срок
Фото: [Духовное управление мусульман МО/dummo.ru]
Председатель Духовного управления Мусульман Подмосковья Муфтий Рушан Аббясов переизбран на новый срок.
Такое решение было принято на пятом Отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Московской области, сообщается на сайте централизованной религиозной организации.
В ходе мероприятия председатель Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин подчеркнул, что Духовное управления мусульман Подмосковья является одним из самых активных в стране. Он также добавил, что председатель ДУМ МО Рушан Аббясов вносит большой личный вклад в развитие и процветание мусульман Московской области.
На встрече также присутствовал первый вице-губернатор Московской области — председатель правительства Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Он поблагодари Муфтия Рушана Аббясова и Духовное управление мусульман Подмосковья за плодотворное сотрудничество, а также зачитал участникам съезда приветственное слово от губернатора региона Андрея Воробьева.
В рамках Съезда Муфтий Рушан Аббясов рассказал о стратегии развития на предстоящие пять лет. Он подчеркнул, что Духовное управление сделает акцент на качественном расширении образовательной и духовно-просветительской деятельности.