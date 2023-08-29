Председатель Генассамблеи ООН выразил опасения по поводу ядерной катастрофы

Во время сессии Генассамблеи Чаба Короши обратил внимание участников на повышенное недоверие, геополитические проблемы и увеличившееся число вооруженных конфликтов в мире. Он подчеркнул, что за прошедший год военные расходы стран достигли 2,2 триллиона долларов. Также Короши отметил рост ядерных арсеналов и возможностей государств. По его мнению, сейчас мир оказался очень близок к глобальной ядерной катастрофе.

Отдельно глава ГА ООН поднял вопрос о постоянных угрозах применить ядерное оружие во время украинского конфликта. Такие угрозы прежде поступали и в адрес России, однако президент Владимир Путин напомнил западным странам о потенциале РФ и предупредил, что шантаж может привести к закономерному ответу.