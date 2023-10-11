Председатель КНР выступит с речью на Форуме «Один пояс – один путь» в Пекине

На интернет-сайте МИД КНР (Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики) опубликовали новую запись. Там сообщается о том, что в Пекине, столице Китая, пройдет III Форум под названием «Один пояс – один путь».

Дату его проведения назначили на 17-18 октября текущего года, о чем также пишет сайт aif.ru, ссылаясь на заявление официального представителя данного ведомства, Хуа Чуньина.

Уже известна главная тема для обсуждения на предстоящем форуме. Ею стало «высококачественное строительство «Одного пояса– одного пути». К слову, его участники также займутся обсуждением и других вопросов, которые касаются совместного достижения общего развития.

Сообщается, что на открытии данного форума выступит со своей речью председатель КНР Си Цзиньпин. Он же поучаствует в приветственном банкете и двусторонних встречах с другими гостями мероприятия, которые прибыли в Пекин.