Председатель молодежного парламента Шатуры лично передала гумпомощь в Луганск

Председатель молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова вернулась из поездки в ЛНР, куда ездила в составе гуманитарной миссии общероссийского движения «Здоровое Отечество». Благодаря ей и другим неравнодушным удалось доставить помощь четырем объектам.

Гуманитарной помощи было много: из Подмосковья до ЛНР груз везли на двух фурах. Помимо Евгении Чиркуновой в благотворительной миссии участвовали представитель «Здорового Отечества» и чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков и блогер Евгений Ершов. Им удалось довезти посылки до пунктов назначения, а также порадовать местных жителей, в том числе и детей.

Например, в луганский дом малютки детям с особенностями развития передали интерактивную песочницу, которая помогает в ходе игры мелкой моторике и мышлению. Туда же волонтеры доставили медикаменты и другие необходимые вещи.

Посетили шатурские благотворители также школу-интернат в Луганске. Теперь у детей есть оборудование для учебы, ковры, бытовая техника и многое другое, что поможет сделать их пребывание в образовательном заведении комфортнее.

В детской больнице теперь тоже обновленная техника, которая была привезена по просьбе самого медицинского учреждения.

Без внимания не оставили и Собор Трех Святителей в Луганске, где всегда стараются помогать нуждающимся в это непростое время. Добро вернулось в обитель в виде гумпомощи.