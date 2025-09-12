Председатель Московской областной Думы посетил госпиталь Росгвардии в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где проходят лечение военнослужащие и ветераны со всей страны, в том числе участники специальной военной операции.

В ходе визита медработникам госпиталя вручили награды Московской областной Думы и администрации Балашихи.

«Благодарю вас за ваш уникальный труд. Благодаря сплоченному коллективу госпиталь по праву является флагманом военной медицины. Вы – опора и надежда наших бойцов, и без ваших усилий невозможно достичь ни победы, ни той уверенности, которую сегодня ощущает страна», – отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров также пообщались с ранеными военнослужащими. Среди них – Дмитрий, частично потерявший ногу в результате минно-взрывной травмы,и Даниил, пострадавший от осколочных ранений при налете дрона.

«Каждый раз, навещая военнослужащих, мы видим в их глазах надежду и уверенность. Несмотря на тяжелые травмы, ребята готовы продолжать службу и жить дальше. Все это возможно благодаря профессионализму медиков госпиталя», – сказал Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе рассчитан на 1200 коек. Здесь работают заслуженные врачи, профессора и кандидаты наук. На базе госпиталя функционируют четыре центра и более 40 лечебно-диагностических отделений, внедряются новые методики лечения, ведется научная деятельность и подготовка медицинских кадров.

«С первых дней СВО мы оказываем помощь бойцам, и это позволило нам профессионально вырасти. Например, в моей сфере – лечении повреждений периферических нервов – внедрение методов ультразвуковой диагностики позволило снизить процент инвалидизации и ускорить восстановление военнослужащих. Сейчас мы можем оказывать помощь не только в стационаре, но и в любых условиях: от реанимации до эвакуации раненых», – рассказала Татьяна Арефьева, подполковник медицинской службы, старший врач ультразвуковой диагностики.

Госпиталь Росгвардии в Балашихе также выполняет функции методического центра медицинской службы войск национальной гвардии. Его специалисты подготовили 30 пособий и рекомендаций, выпустили 9 монографий, 3 атласа и оформили 15 патентов на изобретения. Учреждение является клинической базой ведущих медицинских кафедр страны.