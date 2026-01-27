Председатель Мособлдумы и глава Балашихи навестили жителя блокадного Ленинграда Георгия Борисовича Самухина

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения Единая Россия Сергей Юров встретились с блокадниками Георгием Самухиным и Людмилой Птах. Совместно с Героем России Сергеем Лысюком они поздравили ветеранов с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручили памятные подарки.

В теплой домашней обстановке за чашкой чая ветераны поделились своими воспоминаниями о военных годах, рассказали о недавних поездках в Санкт-Петербург, а также о деятельности общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда.

«В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады навестил жителя Балашихи Георгия Борисовича Самухина. Георгий Борисович – человек непростой судьбы. Война застала его пятилетним ребенком. Отец ушёл на фронт в 41-м, а маленький Гоша с мамой и бабушкой пережили ужасы бомбежек и голода. Несмотря на тяжелое детство, Георгий Борисович сохранил невероятную бодрость духа. Всю жизнь он добросовестно трудился, многие годы отдал нашему заводу «Криогенмаш». Его профессиональный путь и заслуги перед городом отмечены почётным званием «Ветеран труда»»,- отметил Игорь Брынцалов.

Георгий Борисович Самухин родился 3 мая 1936 года. Войну он встретил в пятилетнем возрасте в поселке Невская Дубровка, Всеволожского района, Ленинградской области. Его отец был призван в армию 23 июня 1941 года, в ноябре получил ранение и в дальнейшем пропал без вести. Выживать в сложных условиях остались втроем: бабушка, мама и маленький Георгий.

После очередного страшного налета ночью, жителей собрали и в товарном вагоне отправили ближе к Ленинграду — в город Всеволожск. Но и там было голодно и холодно. В условиях тяжелейшей обстановки Георгия временно определили в детский дом в Устюженском районе.

Через некоторое время за ним приехала мама и увезла в деревню к эвакуированной бабушке. Там семья прожила до снятия блокады, а затем вернулась в Невскую Дубровку. Посёлок был разрушен, и Самухины поселились в одном из построенных бараков.

«Помню, когда мне было пять лет, мы гуляли по улице и увидели пролетающий самолет —он сбросил бомбу вдалеке. Вот это было страшно. Также помню ужасающий голод, когда уехали во Всеволожск. Мы с трудом выживали — у нас абсолютно ничего не было. У меня, помню, даже штанов не было. Позже мама устроилась на работу, а я все время около печки сидел. После этого мы по деревням ездили — немцы были на левой стороне Невы, а мы в Невской Дубровке, там немцев не было, но бомбежки и стрельба шли постоянно», — поделился Георгий Борисович.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Это была самая продолжительная битва в ходе всей Великой Отечественной войны. По различным оценкам, потери мирного населения за этот период составили от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады. Днем ее окончательного снятия в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красной армии считается 27 января 1944 года. Эта дата — День воинской славы России.