Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов возглавил делагацию Подмосковья, которая приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в День памяти и скорби.
«Трагичная, страшная, кровопролитная война унесла жизни 27 миллионов человек и навсегда оставила рубцы на сердцах тех, кто выжил. Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — подчеркнул спикер регионального парламента.
Известно, что вместе с Брынцаловым цветы к мемориалу возложили выпускники Московской областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.
«На примерах своих дедов и прадедов выросло новое поколение защитников России. Они ведут сегодня непримиримую борьбу с нацизмом в зоне специальной военной операции. Благодаря храброму русскому воину даже в самые непростые времена Россия остается великой и непобедимой! Вечная слава защитникам нашей Отчизны. Вечная память павшим Героям. Их подвиг бессмертен!», — сказал он.