Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

«Трагичная, страшная, кровопролитная война унесла жизни 27 миллионов человек и навсегда оставила рубцы на сердцах тех, кто выжил. Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — подчеркнул спикер регионального парламента.