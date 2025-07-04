Самолет с туристами из РФ попал в шторм на Мальдивах

Как сообщил телеграм-канал SHOT, воздушное судно с российскими путешественниками, следовавшее между островами на Мальдивах 28 июня, столкнулось с сильным штормом и совершило вынужденную посадку в океане.

Отдыхающие заметили ухудшение погодных условий еще до вылета, а экипаж долго готовился к рейсу. Вскоре после взлета самолет начал стремительно терять высоту, создавая ощущение падения.

Благодаря профессионализму пилотов удалось осуществить аварийную посадку на воду посреди океана. Пассажиры провели в салоне более часа, после чего самолет предпринял еще одну попытку взлета.

Однако нормальный полет не удался: воздушное судно начало крениться влево и отклоняться от курса из-за сильного ветра, что вынудило пилотов повторно приземлиться на воду вблизи вилл и береговой линии.

Самолет был отбуксирован на сушу. В настоящее время некоторые пассажиры проходят курс лечения успокоительными препаратами, а у некоторых развилась боязнь полетов.

Ранее сообщалось, что туристы теплохода «Николай Карамзин» массово отравились.