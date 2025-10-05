Председатель Мособлдумы поздравил жителей Подмосковья с 96-летием региона
Игорь Брынцалов поздравил Подмосковье с 96-летием
Фото: [Игорь Брынцалов на конференции, посвященной 30-летию Мособлдумы/Медиасток.рф]
Московская область отмечает 96-ю годовщину со дня своего образования. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов обратился к жителям региона с поздравительной речью, в которой охарактеризовал Подмосковье как один из наиболее прогрессивных и развитых субъектов России.
В своем обращении он подчеркнул глубокую взаимосвязь между историей региона и судьбами его граждан. Брынцалов выразил гордость за многочисленные достижения области в различных сферах общественной жизни и экономики.
«Мы дорожим нашими дружными семьями, уникальными предприятиями, памятниками культуры и истории», — подчеркнул Брынцалов.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес воинов, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), а также современных защитников, участвующих в специальной военной операции (СВО).
Московская область стабильно входит в тройку лидеров среди российских регионов по показателям качества жизни. Этот результат является закономерным итогом многолетней системной работы по социально-экономическому развитию территории.
