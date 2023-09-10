Председатель Мособлизбиркома назвал текущую явку на выборах губернатора Подмосковья

Явка на выборах губернатора Московской области по данным на 12:00 составила 46,54%. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Илья Березкин.

Это 2 миллиона 610 тысяч 368 проголосовавших, уточнил он. С помощью ДЭГа участие в выборах приняли 85,34% избирателей — 379 тысяч 997 человек.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.