Председатель Мособлизбиркома рассказал о голосовании на экстерриториальных участках
Фото: [Мособлизбирком]
Председатель Избиркома Подмосковья Илья Березкин рассказал, как проходило голосование на экстерриториальных участках в Информационном центре ЦИК РФ.
«Хотелось бы многое рассказать о нововведениях, электронных стандартах, пилотных проектах, которые есть в регионе, но особое внимание хочется обратить на новые формы голосования на экстерриториальных участках, образованных на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», - сказал он.
В ходе прямого включения с Центризбиркомом был продемонстрирован видеоролик о том, как проходила подготовка избирательных участков и сам процесс голосования граждан Подмосковья на данных территориях.