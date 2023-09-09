Председатель Мособлизбиркома рассказал о голосовании на экстерриториальных участках

«Хотелось бы многое рассказать о нововведениях, электронных стандартах, пилотных проектах, которые есть в регионе, но особое внимание хочется обратить на новые формы голосования на экстерриториальных участках, образованных на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», - сказал он.