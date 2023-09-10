Председатель областной организации инвалидов «Колесница» принял участие в выборах
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Председатель правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров проголосовал на выборах губернатора Подмосковья на избирательном участке в ДК «Пушкино».
«Для меня, как человека с инвалидностью, очень важно приехать на участок, проголосовать и в очередной раз показать обществу, что люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни и неравнодушны к будущему нашего Подмосковья», — подчеркнул Гундеров.
Игорь Александрович отметил высокий уровень организации процедуры голосования. А еще он поделился своими воспоминаниями, как в детстве посещал избирательный участок вместе с бабушкой и дедушкой. Для него это было настоящим праздником.