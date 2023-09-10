Председатель областной организации инвалидов «Колесница» принял участие в выборах

«Для меня, как человека с инвалидностью, очень важно приехать на участок, проголосовать и в очередной раз показать обществу, что люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни и неравнодушны к будущему нашего Подмосковья», — подчеркнул Гундеров.