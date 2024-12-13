Председатель партии ЛДПР собрался в зону спецоперации

В Москве на территории ВДНХ развернули XXXVI съезд в день 35-летия ЛДПР. В ходе встречи выступил председатель фракции Леонид Слуцкий, который заявил о скором отправлении в зону СВО.

На съезде депутаты не только обсудили итоги работ и актуальные события, но и поделились ближайшими планами. Слуцкий рассказал, что через несколько дней поедет в зону спецоперации. По его словам, он бывает там часто и не собирается сбавлять темп поездок.

Кроме того, Слуцкий рассказал про новые медали партии, которые будут вручать всем, кто внес особый вклад в развитие ЛДПР. Первую такую получит президент Владимир Путин в знак благодарности за увековечивание памяти бывшего лидера партии Владимира Жириновского. С главой государства Слуцкий встретится до отправления в зону СВО.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского в 2026 году.

Ранее сообщалось, что депутат Слуцкий оценил появление в зоне спецоперации двойника Жириновского.