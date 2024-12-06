Депутат Слуцкий оценил появление в зоне спецоперации двойника Жириновского

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, подразделение Виктора Беломестнова, который является двойником покойного Владимира Жириновского, активно поддерживают. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, следовательно, от роликов артиста уже есть толк и польза для тех, кто служит вместе с ним.

По мнению парламентария, в целом творчество актера Виктора Беломестнова кажется ему интересным.

Ранее он назвал вбросом в СМИ сообщения о выдвижении дочери Жириновского на выборах в Думу.