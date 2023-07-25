Председатель СК Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, почему российские блогеры могут столкнуться с претензиями от правоохранительных органов. Он заявил, что причиной для заведения уголовного дела может стать неуплата налогов. Слова Бастрыкина передает издание РИА Новости .

Он подчеркнул, что блогеры должны научиться на ошибках тех, на кого уже завели дела на этой почве. Бастрыкин заявил о недопустимости миллионного дохода при неуплате налогов в России.

Он также пояснил, что дела, заведенные в отношении блогеров, ничем не отличаются от таких же дел, заведенных в отношении бизнеса. Бастрыкин указал на то, что правила для всех одинаковы, и их нужно соблюдать.

Уголовные дела в отношении блогеров начали возбуждать весной 2023 года, начиная с двух известных блогерш Валерии Чекалиной и Еленой Блиновской, которые были задержаны за уклонение от налогов.