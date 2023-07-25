Председатель СК Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, почему российские блогеры могут столкнуться с претензиями от правоохранительных органов. Он заявил, что причиной для заведения уголовного дела может стать неуплата налогов. Слова Бастрыкина передает издание РИА Новости.
Он подчеркнул, что блогеры должны научиться на ошибках тех, на кого уже завели дела на этой почве. Бастрыкин заявил о недопустимости миллионного дохода при неуплате налогов в России.
Он также пояснил, что дела, заведенные в отношении блогеров, ничем не отличаются от таких же дел, заведенных в отношении бизнеса. Бастрыкин указал на то, что правила для всех одинаковы, и их нужно соблюдать.
Уголовные дела в отношении блогеров начали возбуждать весной 2023 года, начиная с двух известных блогерш Валерии Чекалиной и Еленой Блиновской, которые были задержаны за уклонение от налогов.