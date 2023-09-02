Председатель СК РФ взял под контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом
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Этот инцидент, наверняка, вызвал некоторое беспокойство в обществе, поскольку он касается безопасности детей и действий должностных лиц. О нем сообщает агентство «РИА Новости».
Стало известно, что Александр Бастрыкин, занимая должность председателя СК РФ, взял под свой контроль дело, касающееся причинения серьезных телесных повреждений несовершеннолетнему со стороны самарского депутата. Заявление о произошедшем поступило от жительницы Самарской области.
Следственным комитетом России по Самарской области была организована процессуальная проверка. Так, согласно поручению генерал-лейтенанта Бастрыкина, руководитель СУ СК России по региону Марат Галиханов должен предоставить отчет, в котором будут описаны результаты данной проверки. Там же должны быть перечислены обстоятельства, которые удалось установить в ходе работы.