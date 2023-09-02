Председатель СК РФ взял под контроль дело об избиении ребенка самарским депутатом

Этот инцидент, наверняка, вызвал некоторое беспокойство в обществе, поскольку он касается безопасности детей и действий должностных лиц. О нем сообщает агентство «РИА Новости» .

Стало известно, что Александр Бастрыкин, занимая должность председателя СК РФ, взял под свой контроль дело, касающееся причинения серьезных телесных повреждений несовершеннолетнему со стороны самарского депутата. Заявление о произошедшем поступило от жительницы Самарской области.

Следственным комитетом России по Самарской области была организована процессуальная проверка. Так, согласно поручению генерал-лейтенанта Бастрыкина, руководитель СУ СК России по региону Марат Галиханов должен предоставить отчет, в котором будут описаны результаты данной проверки. Там же должны быть перечислены обстоятельства, которые удалось установить в ходе работы.