Председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин назвал работы, которые можно уже выполнять на участке

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, в текущем месяце говорить о генеральной уборке дачного участка пока рано, земля должна просохнуть, при этом для ряда подготовительных садовых и огородных работ март является лучшим месяцем. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что можно провести уборку налетевшего мусора, после просыхания земли можно начать сгребать листья, ветки, сухую траву. При наличии белого налета на газоне следует дополнительно обработать его аэратором и подкормить азотными удобрениями.

По мнению главы Союза дачников Подмосковья, также в этом месяце уже можно начать сеять ранние культуры в ящиках. Прежде всего томаты, перцы, баклажаны.

Он добавил, что садоводы уже могут начать сеять семена, также начать мульчирование.