Председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин назвал работы, которые можно уже выполнять на участке
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По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, в текущем месяце говорить о генеральной уборке дачного участка пока рано, земля должна просохнуть, при этом для ряда подготовительных садовых и огородных работ март является лучшим месяцем. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что можно провести уборку налетевшего мусора, после просыхания земли можно начать сгребать листья, ветки, сухую траву. При наличии белого налета на газоне следует дополнительно обработать его аэратором и подкормить азотными удобрениями.
По мнению главы Союза дачников Подмосковья, также в этом месяце уже можно начать сеять ранние культуры в ящиках. Прежде всего томаты, перцы, баклажаны.
Он добавил, что садоводы уже могут начать сеять семена, также начать мульчирование.