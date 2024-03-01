Председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин назвал сроки начала закаливания рассады

Опытные дачники обычно самостоятельно выращивают рассаду, а вот молодые садоводы покупают готовые семена или саженцы в питомниках. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какой вариант выгоднее. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, если приобретать семена растений и взращивать рассаду самостоятельно, то это позволит сэкономить. Кроме того, как известно. На начальном этапе культуры не требуют удобрений или особого ухода.

Депутат добавил, что рассаду следует закалять сразу после появления всходов с целью недопущения вытягивания и развития устойчивости к заморозкам.

По его мнению, за две недели до высадки в грунт надо начать выносить контейнеры на улицу, приоткрывая форточку или балкон.