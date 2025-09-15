Председатель Совета депутатов Талдомского округа проследил за ходом работ по преображению сквера имени Корсакова

Вместе со скульптором Денисом Стритовичем они детально осмотрели площадку, где будет установлен памятник, и организовали рабочее совещание непосредственно на территории объекта. Центральным элементом композиции станет мемориальная стена, выполненная в духе знаменитого «Бессмертного полка». На ней будут размещены портреты воинов, отдавших свои жизни за Отечество в разные эпохи: от героев войны прошлых лет и до наших современников – земляков из Талдомского округа, павших в зоне проведения специальной военной операции. В ходе встречи были обсуждены ключевые художественные и дизайнерские решения, касающиеся будущего памятника, а также определено его наилучшее расположение и интеграция в окружающее пространство сквера.

На данный момент на объекте активно ведутся подготовительные процессы. Задействовано десять работников и два единицы специализированной техники. Подрядная организация выполняет устройство бетонного основания для последующей укладки тротуарной плитки и монтажа декоративных элементов.

Сквер должен стать комфортной и современной общественной зоной, где появится памятник выдающемуся земляку, удобные места для отдыха и современная система освещения. Окончание работ запланировано на 2026 год. Это место, несомненно, станет популярным центром притяжения для жителей поселка Запрудня Талдомского округа и символом уважения к истории.