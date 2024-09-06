Председатель ТИК Королева: Все 90 избирательных участков муниципалитета открылись вовремя

Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Печенин рассказал о старте избирательной кампании, и что на данный момент никаких нарушений и жалоб не зафиксировано. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Королев.

«Все 90 избирательных участков открылись вовремя, без каких-либо инцидентов. Они все оформлены согласно действующему законодательству и обеспечены всем необходимым. Все места для голосования оборудованы металлодетекторами, ведется непрерывная видеосъемка, безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии», — рассказал Владимир Печенин.

Он также подчеркнул, что жители округа могут отдать голоса за своих кандидатов можно в любой из трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Также впервые в этом году на муниципальных выборах работает Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).