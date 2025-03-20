Председатели садовых, дачных и огороднических товариществ собрались на семинаре в Щелкове

В Щелкове состоялся семинар с председателями садовых, дачных и огороднических товариществ, в рамках которого участники обсудили изменения в земельном законодательстве и другие актуальные вопросы.

На мероприятии специалисты обсудили те изменения, которые имеют непосредственное отношение к садоводческим товариществам. Главной темой стало вступление в силу закона, в рамках которого жилые дома и хозяйственные постройки необходимо обязательно регистрировать. Правило применяется в том случае, если дома и постройки выступают объектами капитального строительства.

В ходе мероприятия участники узнали о преимуществах регистрации. В первую очередь — это защита собственников. Так, в случае утраты, реквизиции или изъятия имущества государство компенсирует 100% потерь в виде денежных выплат. Кроме того, садоводческие товарищества наделены правом на социальную газификацию. Еще одно преимущество — снижение платы за ЖКХ.

На встрече также обсудили некоторые другие вопросы: проведение комплексных кадастровых работ, внесение необходимых сведений в ЕГРН, этап согласования законопроекта о предоставлении госуслуг садоводам, необходимость разграничения участков, вывоз твердых коммунальных отходов.

«Сейчас в Подмосковье уже действует поддержка садоводов по двум важным направлениям – это «социальная газификация» и «Дорога к СНТ». Эти инициативы – яркий пример государственной помощи, направленной на комфортное проживание в садовых товариществах», – рассказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке прошла церемония награждения почетными грамотами председателей правлений, которые добились высоких результатов в развитии товариществ.