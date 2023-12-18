Предшественник приступа: врач ответила, о чем говорит потемнение в глазах при подъеме с кровати

Потемнение в глазах может говорить о переутомлении, стрессе, недостаточном притоке крови к головному мозгу, а также патологических факторах. Часто это происходит и из-за приема некоторых лекарств. Однако есть и более серьезные причины, которые требуют немедленного вмешательства врача, рассказала невролог Елена Сурская для сайта aif.ru.

По словам специалиста, потемнение на несколько секунд не говорит о каких-то серьезных проблемах, но стоит насторожиться, если эффект длится несколько минут или проявляется на одном глазу. Такое требует обращения в больницу, ведь является предшественником приступа ряда болезней. Многие из них связаны с сердечно-сосудистыми проблемами.

Если потемнения недлительные, то можно провести самостоятельную профилактику. Важно скорректировать свой режим в нормальное русло, позволив себе качественный отдых. Нужно проводить ежедневные зарядки или ввести в привычку более серьезную физическую нагрузку, но в умеренном темпе. По словам врача, следует также снизить уровень стресса, больше гулять и правильно питаться. Конечно, сочетать такой здоровый образ жизни нежелательно с вредными привычками. Через некоторое время потемнения в глазах должны исчезнуть.