Представитель Белого дома прокомментировала недовольство американцев возрастом президента

Карин Жан-Пьер заявила, что восьмидесятилетие – это новое сорокалетие. По ее словам, вопрос о возрасте американского лидера встает регулярно, но Байден достигает результатов, на которые неспособны другие политики, а уровень его работоспособности очень высок.

При этом Байден является самым возрастным лидером Америки за всю историю. За последние годы он все чаще попадает в нелепые ситуации, теряясь на трибунах, падая или допуская ошибки в речах. Однако действующий президент намерен пойти на второй срок уже в следующем году.