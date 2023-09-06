Как только Пентагон заявил о готовности передать подобные снаряды Киеву, Кирби выступил с заявлением о безопасности таких снарядов. Также он выразил надежду, что после получения снарядов украинские войска станут эффективнее на поле боя.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, на Украине уже видны последствия использования токсичных западных снарядов. Она подчеркнула, что такими темпами украинская земля станет непригодной для жизни. Однако Кирби утверждает, что не только США, но и Россия, и ряд других стран используют такие снаряды, поэтому он не видит причин для беспокойства.