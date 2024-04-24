Представитель ЕС на Ближнем Востоке: активы РФ могут направить на помощь Украине

Луис Мигель Буэно, представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в беседе с RT высказался о последней позиции Запада по части российских активов. Он подтвердил, что их могут пустить на нужды Украины.

По словам Буэно, Евросоюз и партнеры давно ломают голову на счет использования российских активов. Многих волнует не существование и заморозка этих счетов, а доход с них. Как подчеркнул собеседник канала, доходы с активов РФ в других странах являются несуверенными.

«... поэтому по закону ОБСЕ, Совет Европы и государства — члены Евросоюза могут конфисковать эти доходы и использовать их для оказания финансовой и военной помощи Украине. Вот об этом идет речь, и именно этот вопрос обсуждался сегодня в Европарламенте, а также вопрос принятия нового закона Евросоюза в этой связи», — заявил Буэно в разговоре с RT.

Напомним, накануне ЕС разработал план по помощи Украине с помощью российских активов. Глава союза подтвердил это 23 апреля, но официального заявления относительно выделения финансов еще не было.

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