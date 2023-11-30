Представитель Красногорска номинирован на премию «Герои нашего времени»

Юный представитель подмосковного городского округа Красногорск стал номинантом премии «Герои нашего времени». Быть номинированы на это почетное звание могут люди, которые проявили мужество и смелость в экстремальных ситуациях.

В подмосковном музее имени Зои Космодемьянской при поддержке Московской областной думы, партии «Единая Россия», а также членов «Молодой Гвардии» прошла церемония награждения победителей премии «Герои нашего времени».На этой премии городской округ Красногорск представил Сергей Ковальчук. Молодой человек одним из первых бросился на помощь людям при тушении пожара. Так, он проявил стойкость, смелость и непоколебимость в опасный момент.Представители муниципальной администрации поздравили Сергея с почетной номинацией и поблагодарили его за решимость, отвагу, неравнодушие и сопричастность.