Опальный экс-депутат Кива заявил, что украинский лидер собирается объявить полномасштабную войну России и планирует провести на Украине всеобщую мобилизацию осенью 2023 года. Комментируя данное высказывание СМИ, источник в Москве усомнился, что Зеленский действительно может пойти на такой шаг. По мнению источника, попытка киевского режима объявить войну после полутора лет бесконечных поражений будет выглядеть нелепо.

Спикер также пояснил, что для такого шага необходимо иметь реальные перспективы одержать в ней победу, у Киева шансов на это нет совсем. Он уверен, что помочь в этом Украине не сможет даже Запад, а собственными силами и средствами киевский режим тем более не сможет выиграть полноценную войну с Россией.