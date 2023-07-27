Представитель Намибии обвинил Запад в выкачивании ресурсов из Африки

По словам политика, европейские страны искусственно сформировали мнение, что африканские государства не могут самостоятельно позаботиться о себе. Выступая на саммите «Россия – Африка», он также подчеркнул, что Запад использует санкции, чтобы контролировать Африку, как делает это с другими странами мира. Шааника заметил, что миру нужен новый порядок с настоящей независимостью государств.

Представитель Намибии также отметил, что ни одно государство не может называться независимым, если его политика подчиняется навязанным другими государствами условиям. Также, по его словам, и страны Африки не могут быть независимыми, когда из них постоянно выкачивает ресурсы Запад, не позволяя устанавливать на них цены, ограничивая независимость нации и не позволяя самостоятельно существовать.