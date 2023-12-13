Представитель Подмосковья был признан лучшим сотрудником ОНД и ПР МЧС России

Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Красногорск, подполковник внутренней службы Евгений Кособрюхов был признан лучшим сотрудником ОНД и ПР МЧС России по итогам Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Победителей в 43 номинациях фестиваля наградили в Екатеринбурге. За победу в конкурсе боролись сотни сотрудников ведомства со всей страны.

Как рассказали в областном управлении МЧС, Евгений Кособрюхов окончил Академию государственной противопожарной службы, после чего был принят на службу в отдел государственного пожарного надзора по Красногорску. Сейчас он занимает должность заместителя начальника отдела.