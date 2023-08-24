Представитель Подмосковья стал секретарем территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования

Секретарем территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования в ходе тайного голосования на первом организационном заседании ТИК ДЭГ был избран представитель Московской области Антон Тимченко, сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В сообщении добавили, что после заседания состоялась пресс-конференция с участием членов ЦИК России, членов ТИК ДЭГ, представителей политических партий, экспертов дистанционного электронного голосования, а также представителей средств массовой информации. Они обсудили, что делать, если отключится интернет во время онлайн-голосования, как защитить данные избирателей, обеспечить наблюдение за ДЭГ и другие вопросы.

«9 августа 2023 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сформировала территориальный избирком для проведения дистанционного электронного голосования. В ее состав вошли 16 человек, делегированных партиями и общественными палатами регионов», — напомнили в Мособлизбиркоме.

Отметим, что в период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.