Представитель Подмосковья вошел в топ-100 победителей диктанта «Наука большой страны»

Представитель Подмосковья Артемий Мымрин вошел в топ-100 победителей всероссийского диктанта «Наука большой страны». В общей сложности в проекте приняли участие более 114 тыс. школьников и студентов со всей страны.

В число победителей вошли ребята из восьми федеральных округов, а также жители новых регионов. Они получат именные сертификаты. Следующим этапом является творческое задание, которое посвящено 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Авторы 20 лучших работ смогут посетить Конгресс молодых ученых. Итоги будут подведены 9 марта.

Диктант начался 7 февраля. Написать его можно здесь. Он приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России. Цель акции — привлечь молодежь к научной и исследовательской деятельности, популяризовать достижения российской науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил представителей региона, которые победили в олимпиадах различного уровня.