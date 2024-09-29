Представитель производителя дихлофоса «Варан» допрошен по делу отравившейся красноярской семьи

Представитель новосибирского химпредприятия «Сибиар», которое, среди прочего, производит тот самый злополучный дихлофос «Варан», обнаруженный в анализах отравившихся в Красноярском крае малолетних детей и их родителей, допрошен следователями, проинформировали в региональном главке СК России.

Напомним, 21 сентября стало известно, что из села Красная Сопка в Красноярском крае были экстренно госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом семья из шести человек. Позднее четверо детей скончались, а родителям удалось выжить.

«В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства», — цитирует ведомство ТАСС.

Сообщается также, что правоохранителями был проведен осмотр на заводе. Продукция предприятия изъята для проведения экспертизы.Ранее в сети появилась версия, что четверо умерших детей под Красноярском по ошибке отравились средством для травли мух.