Представитель России в Швеции не получил приглашения на вручение Нобелевской премии

Шведская газета сообщила, что Фонд Нобеля планирует пересмотреть устоявшиеся традиции и пригласить на вручение премии послов России, Белоруссии и Ирана. Однако решение спровоцировало резкое недовольство. Фонд ответил на возмущения, пояснив, что организация является противоположностью поляризации, национализма и популизма.

В российском посольстве подтвердили, что видели заявления Фонда, но пока никакого приглашения от организации не поступало. В то же время премьер-министр Швеции заявил, что сам он ни за что не пригласил бы Россию на мероприятие, если бы занимался организацией, но администрация фонда сама решает такие вещи. При этом три шведские партии собираются игнорировать торжественные мероприятия, если там будет российский посол.