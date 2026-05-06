Представитель РПЦ оценил вклад советских верующих женщин в выживание религии

Протоиерей Михаил Дудко рассказал о решающем вкладе пожилых прихожанок в выживание православной церкви в условиях государственного атеизма в СССР. Об этом пишет Новосвят .

Феномен «белых платочков»

В эпоху Советского Союза, когда религиозные институты находились под жестким административным давлением, именно женщины стали ключевой силой, сохранившей преемственность веры. Настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове Михаил Дудко отметил, что пожилых верующих традиционно называли «белыми платочками». По мнению священнослужителя, их бесстрашие и готовность открыто заявлять о своей религиозной принадлежности позволили церкви устоять в самые кризисные десятилетия.

Роль женщины в церковной иерархии смыслов

Протоиерей акцентировал внимание на том, что значимость женщин в православии невозможно переоценить. Несмотря на то, что священническое служение остается прерогативой мужчин, женское участие является фундаментом общинной жизни. В качестве главного аргумента священник привел пример глубокого почитания Богородицы. Он напомнил, что согласно церковным канонам и песнопениям, Дева Мария превозносится даже выше ангельских чинов, что подчеркивает исключительный статус женщины в духовной традиции.