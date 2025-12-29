Представитель РПЦ выразил озабоченность дизайном обновленной тысячерублевой банкноты

Центробанк России объявил о результатах голосования по дизайну новой купюры номиналом 1000 рублей, в котором приняло участие более 700 тысяч человек. Однако выбор изображений, одобренный широкой публикой, вызвал озабоченность в Русской православной церкви.

Как заявил в беседе с Daily Storm заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ озабочена тем, что на новой купюре отсутствуют христианские символы, в частности изображения церкви Иоанна Предтечи и колокольни в Ярославле.

«Недавно предстоятель Русской церкви выразил озабоченность в связи с идеями отказа от религиозной символики на официальных денежных знаках. Это не означает, что на всех денежных взглядах должны быть размещены храмы», — отметил представитель Церкви.

Он также подчеркнул, что дизайн банкнот является выражением государственных ценностей.

«Удивительно, если российские финансовые власти под какими-то вымышленными предлогами поставили бы задачу вычистить из дизайна банкнот всякую связь нашего народа с духовным наследием, центральную часть которого составляет православие», — добавил Кипшидзе.

На новой банкноте, которая поступит в обращение в ближайшие год-полтора, изображены Никольская башня Нижегородского кремля (аверс), а также Саратовский автомобильный мост, теплоход на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани (реверс).

Это уже вторая попытка Центробанка обновить тысячерублевую купюру. Первая, в 2023 году, была остановлена из-за скандала с изображением казанского храма без крестов, что в РПЦ сочли «формой кощунства». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что обновление купюр — необходимость, обусловленная не только современным видом, но и поддержанием уровня защиты от подделок.