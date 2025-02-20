Представитель Швейцарской гвардии опроверг слухи о подготовке к похоронам папы Римского

Швейцарская гвардия не репетирует похороны папы Римского Франциска, заявил в интервью изданию Blick ее представитель.

Охраняющая понтифика гвардия работает в обычном режиме, добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Ватикане началась подготовка к траурной церемонии.

Судя по последним данным, после постановки диагноза «двусторонняя пневмония» папа Римский Франциск провел спокойную ночь. Но опасения по поводу его здоровья еще присутствуют.

Ближайшее время понтифик будет находиться в больнице Джемелли, где он проходит лечение. Итальянский кардинал Анджело Комастри сообщил, что Франциск очень спокоен и отдал свою жизнь в руки Господа.

Ранее сообщалось о том, что врачи предписали папе Римскому полный отдых.