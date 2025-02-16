Врачи предписали папе Римскому полный отдых

Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Лабораторные анализы папы Римского Франциска несколько улучшились, но врачи пока рекомендуют ему полный покой для ускорения выздоровления.

Напомним, 88-летний понтифик заболел бронхитом. В пятницу после окончания аудиенций он обратился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения в больнице.

В ближайшие три дня мероприятия с участие папы Римского будут отменены.

Как сообщила ватиканская пресс-служба, папа хорошо отдохнул ночью, температура у него нормальная, проведенные обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.

Курс лечения был изменен после получения микробиологических результатов. Новые лабораторные исследования показывают улучшение некоторых показателей, говорится в заявлении. Понтифик не только отдыхает, но и занимается чтением и молитвой.

Ранее сообщалось о том, что художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину.