Врачи предписали папе Римскому полный отдых
Медики рассказали о самочувствии папы Римского
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Лабораторные анализы папы Римского Франциска несколько улучшились, но врачи пока рекомендуют ему полный покой для ускорения выздоровления.
Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Напомним, 88-летний понтифик заболел бронхитом. В пятницу после окончания аудиенций он обратился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения в больнице.
В ближайшие три дня мероприятия с участие папы Римского будут отменены.
Как сообщила ватиканская пресс-служба, папа хорошо отдохнул ночью, температура у него нормальная, проведенные обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.
Курс лечения был изменен после получения микробиологических результатов. Новые лабораторные исследования показывают улучшение некоторых показателей, говорится в заявлении. Понтифик не только отдыхает, но и занимается чтением и молитвой.
Ранее сообщалось о том, что художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину.