Представитель США рассказал об отношении Белого дома к расширению БРИКС

Как заявил Джон Кирби, власти Америки не считают, что БРИКС является антиамериканской коалицией, также организацию не оценивают в качестве враждебной. По словам представителя Белого дома, решение стран вступить в БРИКС – их личное дело, Америка не чувствует от объединения угрозы.

Сейчас в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. После последнего саммита в организацию пригласили еще шесть государств. Увеличение состава планируется на начало января следующего года.