Представителей сельскохозяйственной отрасли поздравил с профессиональным праздником глава Воскресенска

В честь этого события глава муниципалитета Алексей Малкин и депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева приехали на производства ООО Тепличный комплекс «Подмосковье», чтобы вручить его сотрудникам награды за профессиональные достижения. В своей речи глава городского округа Воскресенск подчеркнул, что работа каждого представителя этой отрасли важная для жизни и здоровья каждого человека, и поблагодарил сотрудников предприятия за труд.

Напомним, что Тепличный комплекс «Подмосковье» является производителем овощей и зеленых культур на всех этапах от выращивания до упаковки. Это многофункциональный комплекс, где трудится семь сотен человек.