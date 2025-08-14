Представители администрации Арзамаса посетили Коломну с целью изучения передовых практик в области туризма

«Наши города имеют много общего: как Коломна, с ее 847-летней историей, так и Арзамас, которому 446 лет, обладают статусом исторического поселения федерального значения. Основная цель визита коллег – получение опыта. Мы активно развиваем туристическое направление уже около двух десятилетий, в то время как Арзамас только начинает этот путь», - пояснила заместитель главы городского округа Коломна, Лариса Лунькова.