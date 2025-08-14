Представители администрации Арзамаса посетили Коломну с целью изучения передовых практик в области туризма
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В Коломну прибыла делегация из города Арзамас Нижегородской области. Глава городского округа Коломна, Александр Гречищев, провел для гостей экскурсию по Посаду и Кремлю. В рамках налаживающегося сотрудничества между двумя городами одним из ключевых тем обсуждения стало развитие туристической отрасли.
«Наши города имеют много общего: как Коломна, с ее 847-летней историей, так и Арзамас, которому 446 лет, обладают статусом исторического поселения федерального значения. Основная цель визита коллег – получение опыта. Мы активно развиваем туристическое направление уже около двух десятилетий, в то время как Арзамас только начинает этот путь», - пояснила заместитель главы городского округа Коломна, Лариса Лунькова.
Представители Арзамаса были впечатлены успехами Коломны в туристической сфере, отметив, в частности, концепцию живых музеев, гармонично вписанных в современную городскую среду и обеспечивающих интерактивное взаимодействие посетителей с историей, поддержку частных музейных инициатив и уникальный для Коломны социокультурный феномен – жилой Кремль. Планируется продолжение культурного взаимодействия между двумя городами.