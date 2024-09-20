Представители администрации Г.о. Пушкинский и АО «Мособлгаза» обсудили с жителями вопросы газификации

Встречу в формате «выездной администрации» провели в преддверии начала отопительного сезона. Более 50 человек пришли для обсуждения актуальных вопросов, связанных с газовым оборудованием, подачей ресурса, безопасностью и так далее. Участникам встречи дали развернутые ответы на вопросы по социальной газификации.

Напомним, в Г.о. Пушкинский один из лучших показателей газификации по Московской области. Благодаря соответствующей программе «Единой России» газ дотянули до домов в 60 населенных пунктах. В дальнейшем в муниципалитет проведут газ к 62 СНТ. Первые строительно-монтажные работы намечены на четвертый квартал 2024 года.