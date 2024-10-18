Представители АО «МОСОБЛЭНЕРГО» провели познавательную встречу со школьниками г.о. Фрязино

Учащиеся фрязинской МБОО СОШ №3 им. Героя Советского Союза А.Г. Дудкина узнали больше о безопасности использования электроприборов благодаря лекции от представителей компании АО «МОСОБЛЭНЕРГО».

Урок посвятили вопросу безопасности при эксплуатации электричества и различных приборов. Школьников умело вовлекли в изучение темы, закрепили уже имеющиеся знания и объяснили, как действовать в разных бытовых ситуациях. Обсудили опасные случаи, которые нередко возникают даже при использовании знакомого оборудования. Акцент сделали и на помощи при различных травмах, связанных с электрическим током.

Ученики внимательно слушали представителей компании и представленный видеоролик по теме, а после задавали вопросы. Для закрепления знаний всем юным участникам выдали буклеты с правилами безопасности.