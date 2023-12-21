Представители АСИ познакомились с лучшими практиками Подмосковья в социальной сфере
Фото: [пресс-служба министерства социального развития МО]
Представителям Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили лучшие практики Московской области в социальной сфере, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
В рамках внедрения регионального соцстандарта для знакомства с практиками были выбраны два учреждения — областной Центр социального обслуживания и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации в Балашихе. Представителям АСИ в том числе презентовали уникальные программы для детей.
«Сразу видно человекоцентричный подход в вопросах реабилитации детей <…>. Сотрудники центра полностью погружены и вовлечены в вопросы детства и разрабатывают программы, которые при внедрении регионального стандарта нужно презентовать другим регионам», — поделилась руководитель проекта «Качество жизни» Екатерина Чернова.
Высокую оценку также получила практика директора Центра социального обслуживания Московской области Сергея Москвина по реализации социальных услуг, указали в Минсоцразвития региона. Данная практика может быть использована при взаимодействии с НКО.
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