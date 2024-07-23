Представители бизнеса из Богородского округа активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

В Богородском городском округе продолжается сбор помощи для участников специальной военной операции. Предприниматели округа передали в зону СВО помощь почти на миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Подчеркнем, что с первых дней СВО за счет своих средств и благотворительных взносов предприниматели формируют гуманитарные грузы в одном из пунктов, организованном администрацией округа: например, строительные материалы, инструменты, в холодное время — печи-буржуйки, теплые вещи.

Так, в очередной партии для воинов инженерно-саперного батальона собрали спальные мешки, дождевики, системы автономного электрообеспечения, сетка рабица, предметы личной гигиены, бутилированные вода, резиновые тапочки, носки и нижнее белье.