Представители «Единой России» в Луховицах поздравили с 8 марта родных и близких военных СВО

Представители «Единой России» в Луховицах в преддверии Международного женского дня навестили жительниц округа, близкие и родные мужчины которых находятся в зоне специальной операции. Представители луховицкого отделения «Единой России» поздравили их с прекрасным весенним праздником.

Подарки и цветы семьям военных СВО вручил глава городского округа Луховицы, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин. С каждой из жительниц он побеседовал в теплой обстановке.

Так, горожанка Алена рассказала гостям о героизме своего сына, который получил множество наград за проявленную в зоне СВО храбрость и мужество. Сын присылает матери фото- и видеоприветы. Женщина показала их Сергею Тимохину. Боец СВО получил статус ветерана боевых действий.

«Пока военнослужащие с честью выполняют боевые задачи и защищают соотечественников, мы заботимся о тех, кто им дорог – о родных и близких. Каждая семья участника СВО у нас на особом контроле. Мы их навещаем, берем в работу вопросы и просьбы. И, конечно, в Международный женский день поддержали теплыми словами, сердечными пожеланиями и подарками. Спасибо, что придаете бойцам уверенности и сил», — сказал Сергей Тимохин.

Местное отделение партии «Единая Россия» понимает, как важно оказывать внимание военным СВО и членам их семей не только в преддверии праздников. Так, с начала объявления спецоперации на фронт было направлено свыше 150 тонн гуманитарной помощи, которая адресована не только бойцам, но и жителям новых регионов. Работа в данном направлении не прекращается.