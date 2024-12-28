Представители «Единой России» в Луховицах поздравляют ветеранов ВОВ с Новым годом

Городской округ Луховицы присоединился к всероссийской акции партии «Единой России» «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой участников Великой Отечественной войны поздравляют с новогодними и рождественскими праздниками.

Представители партии проводят акцию совместно с активистами движения «Волонтеры Победы» и партпроекта «Старшее поколение». В рамках ее реализации депутат Московской областной Думы Максим Коркин и депутат городского округа Луховицы Надежда Зубрилина навестили фронтовика Александра Григорьевича Горбачева. В уходящем году ветеран отпраздновал 101-й день рождения. Несмотря на возраст, он лично встретил гостей.

Александр Григорьевич воевал минометчиком с 1941 по 1943 годы. За мужество и проявленный героизм он был удостоен различными наградами, в частности, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги» и Жукова, а также орденом Отечественной войны II степени. Ветерану тяжело вспоминать о тех годах, поэтому он старается избегать разговоров о войне.

После победы Советской армии Александр Григорьевич посвятил жизнь восстановлению страны. Он трудился в совхозе «Красная Пойма», который теперь называется племенным заводом «Пойма». Ветеран с радостью поделился с гостями воспоминаниями о работе в послевоенное время.

«На лошадях возили с лугов сено для скота. Все вручную — грузили и разгружали с утра и до темна. Это теперь современная техника, а тогда работали руками. Потом уже машины пошли. Поселку Красной Пойме и совхозу посвятил трудовую жизнь, и для меня это гордость, ведь я работал на земле и для людей», — сказал Александр Григорьевич.

Максим Коркин и Надежда Зубрилина поблагодарили ветерана за Великую Победу и за труд. Депутаты пожелали ему здоровья и благополучия. Гости вручили фронтовику подарки.

«Александр Григорьевич — символ Победы, мужества и стойкости нашего народа. Такие люди вдохновляют и ратными делами, и трудовыми подвигами. В следующем году исполнится 80 лет со дня Великой Победы, и накануне этой даты хочется сказать каждому ветерану „Спасибо!“, поклониться им до земли», — отметил Максим Коркин.

До новогодних праздников представители «Единой России» и общественные активисты навестят каждого ветерана ВОВ, который проживает в городском округе Луховицы. Фронтовикам, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут встречать гостей лично, партийцы передадут подарки через родственников.