Представители городского округа Мытищи прибыли с официальной поездкой в Борисов, белорусский город-побратим
Фото: [Пресс-служба городского округа Мытищи]
Участники делегации стали свидетелями и приняли участие в праздничных событиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В сентябре этого года исполняется четверть века с тех пор, как Мытищи и Борисов стали городами-побратимами.
На протяжении этого периода налажено плодотворное взаимодействие между городами в самых разных областях. В ходе рабочей встречи, прошедшей в рамках визита, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества, включая вопросы промышленности, поддержки молодежи, культурного обмена и спорта.
Стоит отметить, что Борисов хорошо знаком жителям Мытищ. Город известен не только как значимый промышленный центр Беларуси, но и благодаря представленности продукции борисовских предприятий на ярмарках округа, а также наличию медикаментов в местных аптеках.
Как подчеркнул на встрече глава исполнительного комитета Борисовского района Николай Карпович, партнерские отношения между белорусскими и российскими городами играют важную роль в развитии регионов и укреплении связей между государствами.
В состав делегации из Мытищ вошли заместители главы городского округа Иван Яськив и Алексей Асеев, а также депутат окружного совета депутатов Евгений Коваленко.