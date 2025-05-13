Представители городского округа Мытищи прибыли с официальной поездкой в Борисов, белорусский город-побратим

Участники делегации стали свидетелями и приняли участие в праздничных событиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В сентябре этого года исполняется четверть века с тех пор, как Мытищи и Борисов стали городами-побратимами.

На протяжении этого периода налажено плодотворное взаимодействие между городами в самых разных областях. В ходе рабочей встречи, прошедшей в рамках визита, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества, включая вопросы промышленности, поддержки молодежи, культурного обмена и спорта.

Стоит отметить, что Борисов хорошо знаком жителям Мытищ. Город известен не только как значимый промышленный центр Беларуси, но и благодаря представленности продукции борисовских предприятий на ярмарках округа, а также наличию медикаментов в местных аптеках.

Как подчеркнул на встрече глава исполнительного комитета Борисовского района Николай Карпович, партнерские отношения между белорусскими и российскими городами играют важную роль в развитии регионов и укреплении связей между государствами.

В состав делегации из Мытищ вошли заместители главы городского округа Иван Яськив и Алексей Асеев, а также депутат окружного совета депутатов Евгений Коваленко.