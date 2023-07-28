Представители ягодной отрасли России поделились опытом на семинаре в Талдоме

В Подмосковье состоялся практический семинар для работников ягодной отрасли, в том числе производителей и переработчиков. Мероприятие прошло на площадке КФХ «Труженик Ягодник» в деревне Глебово.

С приветственным словом к участникам обратился замглавы Талдомского округа Юрий Воробьев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках семинара работники ягодной отрасли обсудили закупочные цены на удобрения и организацию продажи ягод местным жителям. На все вопросы ответил руководитель КФХ «Труженик Ягодник» Константин Комиссовский.

Он также провел экскурсию по своему крестьянскому фермерскому хозяйству, в том числе на плантации жимолости и голубики, где состоялся мастер-класс по обрезке этих кустарников. Его провели эксперты Рамиль Ашимов и Татьяна Курлович. Они также рассказали, как правильно проводить мониторинг заболеваний и вредителей, и поделились советами по организации питания данных растений.

Организатором семинара выступил Ягодный союз. Теоретическая часть мероприятия прошла в Москве.