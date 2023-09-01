Представители МИСК Подмосковья и Министерства молодежной политики ДНР провели рабочую встречу
Фото: [МИСК МО]
Советник главы МИСК Подмосковья Евгений Кулаков и министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров обсудили вопросы развития сотрудничества молодежных организаций.
«С начала специальной военной операции мы стараемся помогать нашим соотечественникам всеми возможными способами, и за все это время у нас правда сложились теплые отношения – это чувствуется. Я уверена, что наше сотрудничество будет развиваться», - отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Макаров рассказал о вкладе активистов из Подмосковья в восстановление Мариуполя, а также работу подмосковных волонтеров. Он отметил, что в Донецке работает представительство «Волонтеров Подмосковья», а также выразил готовность обмениваться опытом.