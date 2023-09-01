Представители МИСК Подмосковья и Министерства молодежной политики ДНР провели рабочую встречу

«С начала специальной военной операции мы стараемся помогать нашим соотечественникам всеми возможными способами, и за все это время у нас правда сложились теплые отношения – это чувствуется. Я уверена, что наше сотрудничество будет развиваться», - отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе.