Представители «Молодой Гвардии» проверили ход ремонта в общежитии академии физкультуры в Люберцах

Молодогвардейцы в Люберцах провели мониторинг ремонтных работ в общежитии Московской академии физкультуры. Также участники мониторинга посмотрели состояние жилых комнат, санузлов и кухонь.

Отмечается, что экскурсию по помещениям для представителей подмосковного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и заместителя председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрия Лактионова провел исполняющий обязанности проректора по молодёжной политике Дмитрий Володькин.

В настоящий момент в общежитии ВУЗа ведется ремонт системы отопления и путей эвакуации. Кроме того, Дмитрий Володькин показал жилые комнаты, санузлы, кухни и прачечные, чтобы участники мониторинга убедились — для студентов здесь созданы условия для комфортного проживания.

«Приятно видеть ухоженное студенческое общежитие. Когда студент обеспечен достойными условиями проживания, он может больше уделять времени профессиональному и личностному развитию. Спасибо руководству академии, что при принятии решений, в первую очередь, опираются на потребности студентов», — сказал руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Кирилл Томашевский.

Такие мониторинги молодогвардейцы будут проводить и впредь с целью заботы о студентах. Задачи — убеждаться в том, что в общежитиях для ребят созданы условия для комфортного проживания, выявлять проблемные моменты, которые требуют решения.